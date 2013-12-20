З'явилася нова технологія «легального підкупу» виборців - експерти

Експерти зазначають, що в Україні з'явилася технологія «легального підкупу» виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції.

"Вже є легальний підкуп виборців. Раніше слово «підкуп» асоціювалося із словом «нелегальний», тихенько купували голоси, щоб ніхто не бачив. Сьогодні знайшли спосіб купувати легально, і на це навіть статті, як то кажуть, немає», - сказав віце-президент Асоціації політичних психологів України Віктор Рибаченко.

У свою чергу, член Вченої ради Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк зауважив, що один із кандидатів в народні депутати на повторних виборах до парламенту, які відбулися 15 грудня, у Черкасах купив необхідну кількість виборців «цілком легально».

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«З десятками тисяч виборців були укладені договори про те, що вони будуть агітаторами цього кандидата. Це легально, кожен може такий договір укласти. Сума договору може писатися реальна, може писатися занижена. При цьому людині кажуть, що її наймають агітатором, але при цьому не треба нікого агітувати, необхідно переконати себе самого проголосувати за цього кандидата. Це легально? Легально», - сказав Вишняк.

Він спрогнозував, що це опробовування технологій, які будуть застосовуватися на президентських виборах, особливо в другому турі.