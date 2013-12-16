Депутат від опозиції заявляє про масову скупку голосів на 194 окрузі

Народний депутат України від фракції «Батьківщина» Леся Оробець наголошує на «масовій структурній скупці голосів» в 194 окрузі в Черкасах, де від опозиції балотувався Микола Булатецький.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу у Штабі національного спротиву.

За словами депутата, за півтора місяці до виборів в цьому окрузі почали складати списки «домових», які обходили квартири та пропонували кошти за голосування за певного кандидата.

«Поплавський зробив наступну схему: 200 грн - отримаєш зразу, голосуєш, відмічаєшся, і 150 грн, якщо Поплавський виграє. До 12 години ранку в день виборів відбувся масовий підвіз тих, хто погодився голосувати за гроші», - сказала вона.

За словами Оробець, спочатку міліція приїздила, коли вони затримували людей зі списками таких виборців, але потім міліція перестала реагувати на такі виклики.

Крім того, відзначила депутат, на дільницях спостерігалося голосування людей, у паспортах яких білі фото, олівцем було написана літера “П”, і цим людям видавалися бюлетені незалежно від прописки.

Оробець наголосила, що вважає ці вибори нечесними, і вона ніколи не бачила «такої масової системної структурної скупки голосів».

«Якщо раніше адмінресурс сподобився на скупку 3-5%, то зараз йшлося про скупку понад 15% виборців. Складалося враження, що ніхто з тих, хто проголосував за Поплавського, не зробив це безкоштовно», - сказала вона.

Народний обранець також висловила думку, що «опозиції дали зрозуміти, що мирним і чесним способом їй перемогти в цій державі не дадуть».

«Нас свідомо підштовхують до немирних способів», - додала депутат.