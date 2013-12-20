Шлях України до Європи можна заблокувати, відкласти, але не внеможливити – Ромпей

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це президент Європейської ради Герман ван Ромпей заявив на прес-конференції після завершення саміту лідерів 28 країн - членів Євросоюзу.

“Майбутнє України лежить у Європі. І хтось може спробувати уповільнити цей процес, заблокувати його, але, зрештою, нікому не вдасться його відвернути”, - сказав він.

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За словами Ромпея, Євросоюз шкодує з приводу рішення української влади не підписувати у листопаді Угоду про асоціацію з ЄС, “але майбутнє наших відносин є довготерміновим і його не зможуть скомпрометувати короткочасні розрахунки”.

Він також сказав, що Київ не повинен робити вибір між Москвою та Брюсселем. «Ми чітко дали зрозуміти, що відносини з партнерами не будуються за рахунок Росії - навіть навпаки, це піде на користь Росії», - сказав Ромпей.