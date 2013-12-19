ЄС прийме декларацію щодо України з шести пунктів

Декларація щодо України буде містити шість основних положень, повідомляє ІТАР-ТАСС.

По-перше, ЄС залишається, незважаючи ні на що, готовий до підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною.

По-друге, Київ повинен виконати всі вимоги Євросоюзу щодо демократизації життя в країні.

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По-третє, ЄС впевнений у вигідності цієї угоди для України, що вона не вимагає компенсацій, і сама по собі несе довгострокове процвітання українському народові.

По-четверте, лідери ЄС висловлять підтримку "європейським сподіванням" українського народу, не даючи ніяких обіцянок про можливість вступу України в ЄС навіть у віддаленому майбутньому.

По-п'яте, вони зажадають звільнення "всіх прихильників опозиції".

По-шосте закличуть владу та опозицію почати політичний діалог за посередництва верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, єврокомісара з розширення та політики сусідства Штефана Фюле і міністра закордонних справ головуючої в ЄС до кінця року Литви - Лінаса Лінкявічюса.

Передбачається також, що президент Європейської ради Херман Ван Ромпей урочисто зачитає цю декларацію на камеру і згодом її покажуть присутнім в Києві прихильникам вступу України в ЄС.

Ряд європейських ЗМІ раніше відзначив, що в четвер до Брюсселя приїде один з лідерів опозиції Віталій Кличко, який зустрінеться з учасниками попереднього саміту ЄС з'їзду провідної політичної партії Євросоюзу - Європейської народної партії. Ніякого відношення до саміту ЄС цей візит не має. Втім, офіційних підтверджень поїздки Кличка в Брюссель поки що не надходило.