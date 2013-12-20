Мирні акції свідчать про масову підтримку народом зближення з Євросоюзом - Рибак

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що мирні громадянські акції, які тривають на підтримку європейської інтеграції України, свідчать як про активність громадянського суспільства в державі, так і про масову підтримку українським народом зближення з Європейським Союзом.

Про це він сказав під час зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Маріеттою де Пурбе-Лундін та Мейліс Репс, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради.

Рибак підкреслив, що «ця підтримка повністю відповідає офіційній позиції України, яка й надалі налаштована докладати рішучих зусиль до успішної реалізації євроінтеграційного курсу держави».

Він наголосив, що для українського народу, який «неодноразово демонстрував свою мудрість, толерантність та відданість європейським цінностям, право на проведення мирних зібрань, свобода висловлювань та дотримання прав людини є наріжними принципами розбудови демократичного суспільства».

У прес-службі ВР повідомили, що співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ висловили задоволення продовженням курсу України на євроінтеграцію, зокрема, у частині вдосконалення законодавства у сфері правоохоронної системи, роботою над змінами до Конституції України. «Ми раді, що буде продовжена робота над тими зобов’язаннями, які взяла Україна перед Радою Європи, у частині дотримання прав людини, свободи слова, свободи зібрань та об’єднань», - сказала Пурбе-Лундін.

Торкаючись питання внутрішньополітичної ситуації в Україні, співдоповідачі висловили сподівання, що обидві сторони «виявлятимуть волю до компромісу для того, аби швидше розв’язати проблеми, що виникли».