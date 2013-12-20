Спецпризначенці перекрили доступ до Майдану з боку Європейської площі

Як передає кореспондент УНІАН, наразі автобуси стоять щільно один до одного навіть на тротуарі, не даючи змогу громадянам, які виходять з метро, пройти на Хрещатик.

На тему: Новини з ВР Євромайдан зустрів оплесками і феєрверком (відео)

Також велика кількість бійців «Беркуту» зосередилася біля Українського дому. Окрім того, в парку на Володимирській гірці перебуває багато спецпризначенців.

Після 11 години автобуси, які перегородили дорогу від Європейської площі до Майдану Незалежності включно з тротуаром, залишили площу.

Як передає кореспондент УНІАН, бійці, які протягом деякого часу стояли із щитами перед автобусами з боку Європейської площі, зайшли в середину автобусів, після чого автобуси рушили з Європейської площі по вулиці Грушевського.

В період, коли дорога була перекрита, повз Європейську площу проїхав кортеж з Президентом України та членами уряду.