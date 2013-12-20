Київ має ухвалювати рішення без тиску і зовнішнього втручання - Баррозу

Європейський Союз не має нічого проти угод України та Росії, але Київ має приймати рішення без тиску і зовнішнього втручання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу після закінчення саміту лідерів 28 країн-членів ЄС.

«Я не знаю змісту домовленостей, але з інформації, що я маю наразі, не має угоди про приєднання до Митного союзу. Але ми не дивимось на стосунки ЄС та України як на щось негативне щодо інших партнерів. Ця політика, ми вважаємо, є доброю для наших сусідів і сусідів наших сусідів», - сказав Баррозу.

«Ми не бачимо проблем у тому, що Україна має угоди з Росією. Власне, я можу сказати, що ми радили в багатьох сферах Україні і Росії мати кращу співпрацю. Ми зовсім не стурбовані угодами України і Росії», - додав президент Європейської комісії.

Він підкреслив, що, будуючи стосунки з ЄС, Україна не повинна підпадати під зовнішній тиск з боку Росії.

«Важливо відзначити, в нашій угоді про асоціацію з вільною торгівлею Україна має вирішувати вільно, без зовнішнього втручання. Але сама українська влада казала, що був певний тиск, і це, звичайно, не прийнятно», - заявив президент Єврокомісії.