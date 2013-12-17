Путін: ціна російського газу для України знижена до $ 268,5

"Газпром" і "Нафтогаз" підписали доповнення, яке дає можливість "Газпрому", що він і має намір робити - продавати Україні газ за ціною 268,5 долара за тисячу кубів. Зараз ця ціна близько 400 доларів була ", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками засідання російсько-української міждержавної комісії, повідомляють РИА Новости.

Путін також додав, що Росія готова йти назустріч Україні в газовій сфері, але потрібно виробити ефективну і довгострокову схему взаємодії, а також перейти від дискусії про ціну на газ до прагматичної кооперації.

"Росія готова і далі йти назустріч партнерам, але перед нами стоїть завдання виробити дійсно ефективну і довгострокову схему взаємодії, перейти від постійних дискусій про ціну до прагматичної кооперації як з поставок газу на Україну, так і надійному транзиту", - сказав Путін за підсумками засідання російсько- української міждержавної комісії.

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Також Україна готова підвищити прозорість роботи своєї газотранспортної системи, заявив президент країни Віктор Янукович на прес-конференції за підсумками засідання російсько-української міждержавної комісії.

"Ми, звичайно, торкнулися газу - нашого болючого питання. Я абсолютно згоден з тим, що тут йде питання не тільки про ціноутворення. Ціноутворення - це продукт нашої спільної роботи. У перспективі ми, звичайно, повинні думати, як нам вибудувати спільну роботу, яка б створювала мотивацію для двох сторін. Я маю на увазі, створити умови для прозорості роботи української газотранспортної системи", - сказав він. Янукович зазначив, що країни повинні розвивати співпрацю не лише в газовій, але і нафтогазовій сфері.

"Організувати співпрацю, у нас великі перспективи. Ми маємо спільні проекти, які ми можемо реалізовувати", - сказав він.