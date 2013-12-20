Кошти від викупу Росією євробондів покриють бюджетні витрати до лютого 2014 року - прем’єр

22:21, 20 грудня 2013
Політика
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Кошти від викупу Росією українських євробондів на 3 млрд дол покриють бюджетні витрати аж до лютого 2014 року.

долар

Як передає кореспондент УНІАН , про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив в ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.

«Перший транш в 3 мільярди будуть спрямовані насамперед на реалізацію, у нас є ще зовнішні платежі і звичайно є і зарплати, пенсії соціальні виплати. Всі ці 3 мільярди підуть на те, щоб ми могли спокійно профінансувати всі свої витрати грудня, січня і навіть частини лютого. У лютому думаю, що ситуація почне виправлятися» , - сказав Азаров.

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При цьому він зазначив, що погашати борги за газ перед ”Газпромом” цими коштами не планується, оскільки досягнуто домовленості про відстрочення погашення боргу.

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