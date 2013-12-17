Надання Україні $15 мільярдів від РФ загрожує безпеці країни - експерт

Угода про надання Україні урядом Російської Федерації 15 млрд дол. в обмін на державні боргові папери спричиняє зростання державного боргу України і концентрацію його значної частини в руках одного кредитора – Росії, що у свою чергу ставить питання про національну безпеку.

Про це в коментарі УНІАН сказав керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.«Станом на кінець першого півріччя 2013 року український зовнішній борг становив близько 30 млрд дол. Можемо провести просту арифметику: 30 млрд плюс 15 млрд від Росії, одержуємо зростання зовнішнього боргу до 45 млрд, з яких близько 30% належать одному утримувачу боргу – Росії, – сказав експерт. – Виникає питання з приводу національної безпеки, виникає питання з приводу того, на яких умовах надаватимуться кошти».

На думку Бураковського, євробонди є формою надання коштів, але не умовою. «На сьогоднішній день євробонди – це лише форма. А які будуть умови, сказати досить важко», – сказав він.

Водночас експерт звернув увагу на те, що ключовою небезпекою є не лише невідомість умов надання грошей. «Ми перехопили грошей для закриття дірок. А традиційне питання в тому, як ми будемо ці борги повертати, чи є у нас середньострокова і довгострокова боргова політика і що буде з економікою?» – наголосив Бураковський.

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Він вважає, що угода з Росією достатньо небезпечна. «Ми не знаємо поки що, на яких умовах ми її підписали, а диявол криється в деталях. І нам вже сьогодні треба бити на сполох про те, що потрібно робити, щоб ми з боргами розплачувалися і не накопичували нових боргів, перетворюючись на країну з високим рівнем боргу і, як наслідок, політично уразливу країну», – наголосив економіст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, Президент РФ Володимир Путін заявив, що уряд Росії ухвалив рішення розмістити в цінних паперах українського уряду частину своїх резервів із Фонду національного добробуту (ФНД) в обсягу 15 млрд. дол.

"Враховуючи труднощі української економіки, пов'язані значною мірою зі світовою фінансовою і економічною кризою, з метою підтримки бюджету України уряд РФ ухвалив рішення розмістити в цінних паперах українського уряду частину своїх резервів із Фонду національного добробуту обсягом 15 млрд доларів США", – сказав Путін.