Україна планує отримати на 1 млрд дол більше інвестицій завдяки угоді з РФ
22:38, 20 грудня 2013Політика
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Україна планує отримати на 1 млрд дол більше інвестицій завдяки підписаній угоді з Росією.
Україна планує отримати на 1 млрд дол більше інвестицій завдяки угоді з РФ
Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров у прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.
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«Що нам дала угоду з Росією? Мінус у торгівлі з ЄС залишився. Точно також залишилися платежі за зовнішніми боргами, вони нікуди не поділися. Але за рахунок того, що ми вирівняли свою ситуацію вже зараз ми плануємо отримати майже на 1 млрд дол більше інвестицій - 6 (млрд дол - УНІАН)», - сказав Азаров.
Він також підкреслив, що вирівнюється товарообіг з країнами Митного союзу. Крім того, за словами Азарова, буде реалізований ряд двосторонніх проектів в кооперації.
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