Експерт сподівається, що переговори України з ЄС будуть такими ж успішними, як із Китаєм і Росією

Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

«В інтерв'ю українським телеканалам Президент повідомив, що бюджет передбачає спільне з Росією будівництво двох блоків на Хмельницькій АЕС. Не секрет, що Росія зацікавлена в імпорті української електроенергії, причому в середньостроковій перспективі її споживання в Російській Федерації буде зростати. Тому не дивно, що наші партнери готові взяти участь у реалізації проектів, спрямованих на збільшення обсягів виробництва електроенергії в Україні», – вважає експерт.

Крім того, Черненко зазначив, що візити на схід дозволили Президенту додати конкретики до своєї риторики.

«Віктор Янукович злітав до Китаю і заявив про початок будівництва ряду об'єктів транспортної інфраструктури – великого порту в Криму, «Повітряного експресу» в Києві та інших. Злітав до Москви – і зміг оголосити про зниження ціни на газ та реалізацію низки проектів у літакобудуванні та енергетичній сфері. Тобто Президент зміг пред'явити країні не тільки отриманий кредит, а й реальні домовленості щодо розвитку реального сектора економіки. На жаль, зустрічі із західними лідерами досі оперувати такою конкретикою Віктору Януковичу не дозволяли. Але, зрозуміло, я сподіваюся, що не менші, а значно більші результати Україні принесуть і переговори з Євросоюзом», – зазначив Черненко.