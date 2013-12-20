Україна продовжить зниження обсягів закупівлі газу в Росії - Бойко

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко заявив у прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.

«Ми за 3 роки зменшили закупівлю російського газу на 25% і ми прямо сказали нашим партнерам, що ми будемо цю лінію продовжувати», - заявив Бойко.

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Він зазначив, що в 2014 році обсяг закупівлі газу може скоротитися ще на 10%.

«Наступного року ми ще на 10 % зменшимо закупівлю газу з однієї причини, тому що ми власного газу стали видобувати більше», - заявив Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що в 2014 році Україна має намір в цілому імпортувати приблизно 30-33 млрд кубометрів природного газу, як того вимагає економіка країни. За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу в порівнянні з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

13 грудня прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна в 2013 році має намір скоротити закупівлю російського газу до 26 млрд куб. м порівняно з 37 млрд куб. м в 2010 році через занадто високу ціну на паливо