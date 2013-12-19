Україна може збільшити обсяг закупівлі газу в РФ - Янукович

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в телеінтерв'ю, онлайн-трансляцію якого можна подивитися на сайті УНІАН.

«Якщо буде така ціна, яка буде нас влаштовувати, на газ, - ми зацікавлені споживати російського газу більше, ніж будь-якого іншого, який буде дорожчий. Тобто, який газ буде дешевший , той і будемо споживати» , - сказав Янукович.

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При цьому він зазначив, що Україна продовжить збільшувати обсяг видобутку власного газу.

Нагадаємо, що 17 грудня в Москві після засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про низку домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-листопаді 2013 скоротила імпорт російського газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,5 % - до 25,7 млрд куб. м.

13 грудня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна в 2013 році має намір скоротити закупівлю російського газу до 26 млрд куб. м порівняно з 37 млрд куб. м у 2010 році через занадто високу ціну на паливо.

18 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна в 2014 році має намір імпортувати близько 30-33 млрд кубометрів природного газу , як того вимагає економіка країни.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5 % - до 32939 млн куб. м.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження й розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.