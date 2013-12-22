Майдану оголосили склад Ради новоствореного громадського об’єднання

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні пропозиції зачитав зі сцени на Майдані Незалежності народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов.

Співголовами Ради «Майдану», які очолили об’єднання, стали Олег Тягнибок, Сергій Квіт, Віталій Кличко, Юрій Луценко, Руслана Лижичко, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк.

“Є пропозиція обрати наступний персональний склад Ради Майдану, до складу якої увійдуть і студенти, і громадські діячі, і політики, - ті, хто з першого дня і зараз продовжує разом боротьбу”, - сказав депутат.

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Зокрема, до цього списку увійшли Арсен Аваков, Тарас Бойків, Олексій Гарань, Василь Гацько, Ігор Жданов, Андрій Іллєнко, Ірена Карпа, Квіт, В’ячеслав Кириленко, Ігор Коліушко, Віталій Кличко, Руслан Кошулинський, Іван Крулько, Лижичко, Ігор Луценко, Юрій Луценко, Марія Матіос, Андрій Мохник, Валерій Пацкан, Олег Осуховський, Сашко Положинський, Петро Порошенко, Віталій Портников, Сергій Рахманін, Єгор Соболєв, Сергій Соболєв, Олександр Сушко, Вікторія Сюмар, Борис Тарасюк, Тимошенко, Турчинов, Тягнибок, Валерій Чалий, Віктор Чумак, Зорян Шкіряк, Єлизавета Щепетильникова, Яценюк.

Мітингувальники підтримали обидві пропозиції.

Турчинов також висловив переконання, що до Народного об'єднання “Майдан” повинна вступити більшість українців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 грудня, учасники Народного віче на Майдані Незалежності у столиці ухвалили резолюцію про створення Народного об’єднання «Майдан» для боротьби з чинною владою.