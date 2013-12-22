В опозиції збираються поширити Майдан на Схід, Центр і Південь

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав, виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності у Києві, де триває Народне віче.

“Сьогодні наші лідери запропонують план поширення Майдану на Схід, Центр і Південь. Ми збільшуємо «територію свободи» із завтрашнього дня”, - сказав Луценко.

На його переконання, єдине, що може утримати Президента Віктора Януковича при владі, - це зневіра людей, чого не можна допустити.

Луценко наголосив, що ще місяць тому за євроінтеграцію виступали 46% українців, а зараз, за даними соціологів, вже 62% громадян висловлюються за приєднання України до Євросоюзу. Таким чином, підкреслив Луценко, за останній місяць Майдан “захопив” мільйони українців.

При цьому він закликав українців проголосувати так, щоб Віктор Янукович програв президентські вибори вже за результатами першого туру.