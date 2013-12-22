Опозиціонери запросили політичних опонентів на Майдан святкувати Новий рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили журналістів біля сцени на Майдані Незалежності після завершення своїх виступів на Народному віче.

Окрім того, Яценюк запросив на Майдан політичних опонентів.

“Ми запрошуємо наших політичних опонентів сюди, на Майдан святкувати Новий рік. У нас буде гарна програма, нехай приходять”, - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня і сьогодні лідер партії “УДАР” Кличко закликав мітингувальників не припиняти акцію та зустрічати Новий рік та Різдво на Майдані Незалежності.

Зокрема, 18 грудня Кличко закликав мітингувальників не зраджувати свої мрії і не залишати Майдан стільки, скільки буде потрібно для перемоги. За його словами, перемога, попри очікування, швидкою не буде.

Як сказав Кличко, якщо буде потрібно, «будемо стояти на Майдані, може, тиждень, може, два, може, місяць і більше».

Він додав, що Майдан зустріне Новий рік зі справжньою ялинкою