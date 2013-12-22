Бойко сподівається, що питання про зниження ціни на газ для України на сьогодні знято

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Додаткову угоду (про зниження ціни – УНІАН) підписано до 2019 року», - сказав Бойко.

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Відповідаючи на запитання журналіста, чи можна вважати газову суперечку з РФ вичерпаною, він сказав: «Сподіваюсь, що так».

При цьому Бойко зазначив, що рішення газового питання ніяк не пов`язано з проведенням Євромайдану в Україні.

«Сам Євромайдан не підштовхнув до зниження ціни на газ. Це речі, що виключають одна одну», - заявив Бойко.