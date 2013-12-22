Бойко сподівається, що питання про зниження ціни на газ для України на сьогодні знято
23:08, 22 грудня 2013Політика
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Віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко сподівається, що питання про зниження ціни на газ для України з боку Росії на сьогодні знято.
Бойко сподівається, що питання про зниження ціни на газ для України на сьогодні знято
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».
«Додаткову угоду (про зниження ціни – УНІАН) підписано до 2019 року», - сказав Бойко.
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Відповідаючи на запитання журналіста, чи можна вважати газову суперечку з РФ вичерпаною, він сказав: «Сподіваюсь, що так».
При цьому Бойко зазначив, що рішення газового питання ніяк не пов`язано з проведенням Євромайдану в Україні.
«Сам Євромайдан не підштовхнув до зниження ціни на газ. Це речі, що виключають одна одну», - заявив Бойко.
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