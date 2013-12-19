Нова ціна газу в $ 268,5 може змінитися - Янукович

Про це Президент України Віктор Янукович сказав у телеінтерв'ю, онлайн-трансляцію якого можна подивитися на сайті УНІАН.

“Вона (ціна газу – УНІАН) повністю залежить від того, яка буде ціна на нафтопродукти. Якщо ціна на нафту, приміром, знизиться до 80 доларів, то ціна на газ вже буде нижчою, ніж 268 доларів. Вона буде вже десь 230 можливо. Тому ця ціна не може бути постійною... Є цінова політика, яка не залежатиме від нашого бажання. Вона (ціна газу – УНІАН) залежатиме від цін на світовому ринку на нафту та нафтопродукти”, - заявив Янукович.

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“Вона (ціна газу – УНІАН) може й збільшуватися, й знижуватися, можуть бути сезонні коливання”, - зазначив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, керівники «Газпрому» і «Нафтогазу» Олексій Міллер і Євген Бакулін за результатами засідання Українсько-Російської міждержавної комісії 17 грудня в Москві підписали доповнення до контракту на закупівлю газу, яким із 1 січня 2014 року вводиться фіксована ціна газу в розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів.

Дія ціни визначається шляхом щоквартального застосування коефіцієнта "k" до формули утворення ціни. Розмір коефіцієнта визначатиметься сторонами щокварталу до 10-го числа першого місяця кварталу.