Росія озвучила гарантії непідписання Україною Угоди з ЄС через три місяці

Про це перший віце-прем'єр-міністр РФ Ігор Шувалов сказав в інтерв'ю телеканалу «Россия 24».

«Ця позика надана так, що у нас завжди будуть можливості вимагати від українського уряду погашення цієї позики, і (її оформлено) за найжорсткішими юридичними процедурами. Це не просто домовленість між двома Мінфінами, коли хтось щось комусь дав. Це оформлено за дуже жорсткою процедурою, і Росія свої права в юридичному плані забезпечила», - сказав Шувалов, відповідаючи на запитання про гарантії того, що після отримання 15 млрд доларів Україна через три місяці не підпише Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Кажучи про те, як уряд України поводитиметься у майбутньому, Шувалов відзначив, що дії Росії, навпаки, заклали основу для створення позитивних відносин в українському суспільстві і керівництві, щоб просувати спільний порядок денний.

При цьому Шувалов підкреслив, що ці гроші не були зайвими для російської економіки. «Гроші зайвими не бувають», - заявив він.

Шувалов повідомив, що Росія з 2010 року пояснює українцям, як побудований Митний союз і які в ньому правила і норми діють.

За його словами, під час переговорів дуже часто російські парламентери чули, що економічне благополуччя України лежить у сфері співпраці з країнами Митного союзу і СНД, але очікування в українському суспільстві здійснено інші – люди хочуть зближення з Європою за стандартами життя і політичними стандартами.

При цьому Шувалов підкреслив, що українська сторона не могла пояснити, в чому сенс з економічної точки зору зближення з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Росія і Україна досягли домовленості про те, що РФ купить українські євробонди на 15 млрд доларів, зокрема за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомив, що Росія купуватиме папери України у 2013 і 2014 роках, зокрема вже до кінця цього тижня - на 3 млрд доларів. Сілуанов підкреслив, що придбання цих облігацій - «навіть більш захищений інструмент, ніж міждержавний кредит».

Організатором випуску єврооблігацій України, який буде розміщено на Ірландській фондовій біржі, виступить "ВТБ Капітал", підкреслив Президент РФ Володимир Путін. За його словами, це була пропозиція української сторони, для Росії вибір організатора був непринциповим.

Кошти Фонду національного добробуту (ФНБ), які РФ планує інвестувати в єврооблігації України, розміщуються на комерційних умовах з купоном 5%, підкреслив російський Президент.

Це рішення Путіна викликало неоднозначну реакцію в Росії.