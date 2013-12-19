Путін про кредит у $15 млрд Україні: Ніякого марнотратства, це гроші, які повернуться

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на прес-конференції в Москві (онлайн-трансляція), відповідаючи на запитання УНІАН.

"15 млрд - це на підтримку бюджету, щоб можна було заплатити зарплати, пенсії, соціальну допомогу. Ця частина досить прагматична. Так, це підтримка української економіки і українського народу, це кошти Фонду національного добробуту, у нас в резервах уряду 175 млрд дол. і ще 515 млрд дол. золотовалютних резервів центрального банку. Ці кошти ми даємо з резервів уряду на комерційних умовах - 5% з купона", - сказав Путін.

Читайте також: Путін попередив, що знижка на газ для України носитиме тимчасовий характер

"На вимогу української сторони ці папери будуть розміщені на ірландській біржі і за пропозицією української сторони менеджером цієї угоди буде "ВТБ Капітал", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.

Путін заявив, що уряд Росії ухвалив рішення розмістити в цінних паперах українського уряду частину своїх резервів з Фонду національного добробуту в обсязі 15 млрд дол.