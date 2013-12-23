Міліція розслідує блокування автомобілями центральних вулиць в Києві 2 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив старший слідчий з особливих доручень Головного слідчого управління ГУ МВС України в місті Києві Сергій Ревенко.

“Є відкрите кримінальне провадження і воно розслідується за подіями, що мали місце 2 грудня, щодо блокування вулиць Грушевського, Шовковичної, Садової, Інститутської”, - сказав Ревенко.

За його словами, встановлено ряд осіб, які автомобілями у кількості близько 30 штук блокували рух вказаними транспортними артеріями.

“Особи, які викликалися, навіть не мали уяви, до чого це може призвести”, - сказав Ревенко, маючи на увазі яке покарання може бути застосовано до винних осіб, що вчинили такі дії.

Також Ревенко зазначив, що за блокування окремих доріг до адміністративної відповідальності притягалися два народні депутати, один з яких тричі. При цьому Ревенко не уточнив прізвища цих депутатів.

Нагадаємо, Управління ДАІ в місті Києві повідомляло, що блокування транспортних комунікацій, доріг, шляхів сполучення тягне за собою кримінальну відповідальність.