ДАІ Києва попереджає про кримінальну відповідальність за блокування доріг

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ ГУМВС України в м.Києві.

Як зазначається у повідомленні, в деяких ЗМІ з’явились заклики до громадян України найближчим часом виїхати на транспортних засобах в урядовий квартал (вулиці Банкова, Лютеранська, Грушевського, Інститутська, Шовковична, Круглоуніверситетська).

«Зрозуміло, що масовий виїзд до центральної частини міста на транспорті призведе до значних ускладнень у дорожньому русі і може паралізувати подальше пересування всього транспорту. Тому, нагадуємо ініціаторам подібних закликів, що на підставі ст. 10 Закону України «Про міліцію», з метою виявлення, запобігання і припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана вживати профілактичних заходів, виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення», - наголосили в ДАІ.

В Управлінні зазначили, що за порушення вимог п. 32. 1. ПДР передбачена відповідальність згідно статті 125 КУпАП, йдеться про те, що забороняється рух колон у складі більше як 5 механічних транспортних засобів без узгодження з Державтоінспекцією.

«Нагадуємо, що блокування транспортних комунікацій, доріг, шляхів сполучення, відповідно до ст. 279 КК України, тягне за собою кримінальну відповідальність та карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років», - підкреслили в ДАІ..

«Тому Державтоінспекція нагадує про відповідальність за вищевказані порушення і звертається до водіїв не ускладнювати рух собі та своїм колегам», - йдеться у повідомленні.