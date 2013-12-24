Бондаренко: опозиціонери наговорили зі сцени Майдану на 10 років в'язниці

Про це вона заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Навіть заяви, згідно з нашим Кримінальним кодексом, які переступають закон, можуть тягнути років на 10. Якщо навіть врахувати, що наговорили опозиціонери на всіх майданах одразу, я вам скажу, років на 10 (в'язниці) наговорили", - сказала Бондаренко.

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"Стаття 109 - заклики до насильницького повалення влади - до 5 років (в'язниці). Стаття 279 - блокування транспортних комунікацій; 293 - групове порушення громадського порядку; 294 - масові заворушення; 295 - заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку; та 341 - захоплення державних будівель", - перерахувала вона.

"Це всі, підкреслюю, це всі статті Кримінального кодексу, навіть не Адміністративного. За це існує покарання у нормальній демократичній країні", - заявила Бондаренко.

"Не плутайте мирні зібрання з мирними захопленнями будівель, мирними бійками, мирним вандалізмом... Це все було, це все є, і за кожним фактом відкрито справу правоохоронними органами" , - додала "регіоналка".