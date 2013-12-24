В опозиції запевняють, що понад сто нардепів підписалися за повернення Конституції 2004 року

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив народний депутат від опозиції Сергій Соболєв, пише Обозреватель.

"Станом на даний момент вже зібрано більше 100 підписів народних депутатів України за те, щоб визнати нікчемним те, що зробив Конституційний суд. Бо не має права Конституційний суд без парламенту і без волі людей змінювати Конституцію", - повідомив політик.

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Соболєв додав, що зміна Основного закону - одна з вимог Євромайдану.

"Буквально на першій нараді ради об'єднання "Майдан" проведено конкретну роботу, щоб вже сьогодні ми почали зміни до Конституції", - сказав він.