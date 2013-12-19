Сьогодні Раді запропонують повернути Конституцію 1996 року - ЗМІ

Можливість скасування рішення Конституційного суду, яке послужило приводом для повернення до Конституції 1996 року, протягом двох днів обговорювалася експертами на круглому столі в парламентському комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

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У результаті учасники заходу дійшли висновку, що даний крок сприяв би розв'язанню політичної кризи, що настала в кінці листопада після відмови президента Віктора Януковича від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, повідомляє Комерсант-Україна.

"Зараз у депутатів є два виходи: або прийняти відповідний акт 300 голосами і таким чином зобов'язати президента підписати відповідне рішення, або прийняти документ 226 голосами - і шукати політичний консенсус з президентом. Але легітимно вирішити цю кризу можливо тільки в парламенті, - переконував депутатів колишній міністр юстиції Сергій Головатий.

Народні депутати від Партії регіонів не були присутні при обговоренні, а прийшли в зал до початку засідання комітету - о 15.00. Більшість питань порядку денного народні депутати розглянули протягом години. Однак останнє питання - про підтримку рекомендацій круглого столу - викликало дискусію.

"Ці рекомендації розроблені сьогодні, ми їх вперше бачимо: давайте їх "причешемо" і тільки після цього будемо розглядати", - обурився народний депутат Анатолій Близнюк (Партія регіонів). Представники Компартії також виступили проти.

Давид Жванія спробував пояснити депутатам суть рекомендацій круглого столу, однак її підтримали лише представники опозиції.

На знак протесту представники Партії регіонів і КПУ залишили засідання.

Після демаршу представників більшості вісім членів комітету підтримали рекомендації круглого столу. "Завтра у Верховній раді будуть зареєстровані три законопроекти: про скасування рішення Конституційного суду 2010 року, про зміну календарного плану засідань Ради (пропонується продовжити роботу парламенту до 27 грудня і провести перше засідання у 2014 році 8 січня), про неможливість введення надзвичайного стану в країні.

Документи вже готуються, і я запрошу глав всіх фракцій стати їх співавторами ", - пізніше заявив Жванія.