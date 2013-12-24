Герега закрила сесію Київради через 10 хвилин після відкриття

Секретар Київради Галина Герега закрила сьогоднішню сесію Київради через 10 хвилин після відкриття.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, в таких умовах Київрада працювати не може і тому вона запропонувала закрити засідання, незважаючи на пропозиції депутатів оголосити перерву.

Після цього в залі пролунав гімн і Герега без коментарів залишила залу, де проходило засідання.

Представників ЗМІ запросили на брифінг.

В залу, де проводилось засідання, зайшли близько 20 народних депутатів від “Свободи” і “Батьківщини”. Вони вимагають пояснити, чому їх не пускали на засідання. Трибуна, на якій перебувала Герега, була оточена представниками ЗМІ та народними депутатами.

Як пояснив УНІАН представник фракції «УДАР» в Київраді Андрій Странніков, ніякого конфлікту та вибивання дверей не планувалось. Народні депутати лише хотіли виступити перед депутатський корпусом Київради і висловитись щодо його легітимності, а також по окремих питаннях порядку денного. Але зачинені двері та охорона спричинили цей конфлікт, сказав він.

Таким чином, сьогодні депутати Київради не розглянули жодного питання порядку денного. Вони встигли лише взяти за основу цей порядок.

На засіданні Київради у президії поряд з Герегою також перебував в. о. голови КМДА Анатолій Голубченко.

Закриваючи сесію, Герега звернулась до Голубченка з проханням організувати розслідування з приводу зриву сьогоднішнього засідання сесії Київради.