Перед сесією Київради журналістів відокремили від депутатів кордоном міліції

Як передає кореспондент УНІАН, журналістів і депутатів збирають на четвертому поверсі будівлі Солом'янської РДА.

Водночас депутати Київради збираються у залі засідань у правому крилі будівлі, а представників ЗМІ - в окремому приміщенні у лівому крилі. У цьому ж приміщенні для журналістів має відбутися, за інформацією представників Солом'янської РДА, о 8.45 брифінг секретаря Київради Галини Гереги.

Після брифінгу, як очікується, журналісти зможуть спостерігати за засіданням у цій же кімнаті на плазмовому телеекрані. Журналісти, які хотіли взяти коментарі в депутатів з питань порядку денного, не змогли потрапити до тієї частини будівлі, де вони збираються, оскільки коридор перегороджено столами, за якими стоїть охорона і не пускає журналістів.

Представник Солом'янської РДА, яка перебуває поряд з ними, рекомендує журналістам звертатися за поясненнями до працівників секретаріату Київради, які займаються організацією проведення сесії.

Під будівлею РДА збираються представники опозиції, які обіцяли організувати мітинг. Їх поки що декілька десятків осіб.

Як повідомляв УНІАН, активісти Майдану висловили намір пікетувати будівлю Солом’янської райдержадміністрації, де Київрада планує провести засідання.

За словами народного депутата від ВО «Свобода» Андрія Іллєнка, «нелегітимне збіговисько людей, які чомусь називають себе Київською міською радою, намагаються узурпувати владу в столиці. Вони проводять збори, називаючи їх сесіями міської ради, від імені киян. Однак усі бачимо, що ніякої міської ради в Києві немає». За словами депутата, «нелегітимна Київрада завтра збирається ухвалити зрадницьку щодо киян постанову, де вони будуть розповідати про те, що потрібно розходитися з Майдану та припиняти акцію протесту».