Суд відмовив опозиціонеру Левченку в перерахунку голосів на 15 дільницях в окрузі № 223

Окружний адміністративний суд Києва відмовив кандидату в народні депутати у 223-му окрузі Києва Юрію Левченку у задоволенні позовних вимог щодо скасування постанови виборчої комісії, якою було відхилено скарги кандидата з проханням здійснити повторний підрахунок голосів на 15 виборчих дільницях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», зазначивши, що відповідне рішення суд прийняв 23 грудня.

За даними партії, відмову суд мотивував тим, що членів дільничних виборчих комісій, які підписували акти про виявлені порушення, не можна вважати виборцями Шевченківського району, які мають право, згідно з законом, підписувати акти про виявлення порушень під час підрахунку голосів.

Представник Левченка в суді Степан Кударенко, коментуючи рішення суду, зазначив: «Посилання суду на те, що члени ДВК, в розумінні виборчого закону, не є виборцями, а значить, не мають права підписувати акт про порушення, не узгоджується зі статтями 2 та 26 закону «Про вибори народних депутатів України», яка встановлює, що до складу звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах території України. До того ж, важливою є та обставина, що виборчий закон вказав вичерпний перелік осіб, які мають право бути присутніми під час підрахунку голосів, і цей перелік не передбачає можливість виборця бути присутнім під час підрахунку голосів на виборчій дільниці».

Разом з тим, додав Кударекно, «неприйнятним є посилання суду на той факт, що начебто члени ДВК не зазначили окремої думки в підсумковому протоколі, оскільки суд не залучав та не досліджував такі докази. А тому твердження про «відсутність окремої думки» конкретного члена ДВК в протоколі є надуманими та не підтверджується жодними доказами».

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2013 року в Україні відбулися повторні вибори народних депутатів у 5 одномандатних виборчих округах.

За даними ЦВК, у 223-му столичному окрузі на повторних виборах до Верховної Ради переміг самовисуванець Віктор Пилипишин, який набрав 44,89% голосів виборців (або 34 тис 684 голосів).

На другому місці - єдиний кандидат від опозиції Юрій Левченко (ВО «Свобода»), у якого 40,58% (31 тис 358 голосів). За ним йдуть самовисуванка Тетяна Мунтян з 3,29% голосів, представник партії "Руський блок" Олесь Бузина з 3,11% голосів виборців та самовисуванець Андрій Левченко з 1,87%.

Решта кандидатів у цьому окрузі набрали менше 1% голосів виборців.

Загалом у 223-му окрузі балотувались 70 кандидатів.