"Свободівець" Левченко у суді оскаржить перемогу Пилипишина

Кандидат у народні депутати від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Юрій Левченко, який висувався в 223-му окрузі (Шевченківський район Києва), має намір оскаржити результати довиборів у судовій інстанції.

«Ми подаватимемо відповідні скарги до суду», – повідомив Левченко на брифінгу в штабі національного спротиву в Києві у вівторок.

Як пише "Радіо Свобода", він поінформував, що має інформацію про масове скуповування голосів під час проведення виборів, а також про фальсифікації під час підрахунку результатів.

Крім того, кандидат у депутати поінформував про використання так званих тітушок на виборчих дільницях округу.

На довиборах до Верховної Ради, що відбулися в неділю, в мажоритарному окрузі №223 (Шевченківський район, Київ) за результатами оброблення 100% протоколів дільничних виборчих комісій переміг самовисуванець, лідер громадської організації «Кияни передусім» Віктор Пилипишин.

На сайті Центральної виборчої комісії повідомляється, що він набрав 44,89% голосів виборців, тоді як його найближчий конкурент Юрій Левченко, що висувався від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», набрав 40,58% голосів.