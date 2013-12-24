Опозиція ще не визначилась, чи підтримувати пішу ходу до «Межигір'я» 29 грудня
18:00, 24 грудня 2013Політика
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Опозиція ще не визначилась, чи буде підтримувати пішу ходу до президентської резиденції «Межигір'ї» 29 грудня.
Опозиція ще думає, чи йти на "Межигір'я" / Фото Мустафи Найєма
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Штабі національного спротиву Віталій Кличко.
“Я впевнений у тому, що всі дії мають бути узгодженими. Є громадська рада, є різні організації, і тільки скоординувавши наші дії, ми зможемо перемогти. А якщо кожен тягнутиме в свою сторону, нам буде набагато тяжче добитися перемоги. Тому таке рішення має бути прийнято спільно політичними партіями”, - сказав Кличко.
Як відомо, у мережі Facebook поширюється пропозиція громадських активістів у неділю, 29 грудня зібратися біля станції метро «Героїв Дніпра» та звідти пішою ходою рушити до Межигір’я.
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