Опозиція ще не визначилась, чи підтримувати пішу ходу до «Межигір'я» 29 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Штабі національного спротиву Віталій Кличко.

“Я впевнений у тому, що всі дії мають бути узгодженими. Є громадська рада, є різні організації, і тільки скоординувавши наші дії, ми зможемо перемогти. А якщо кожен тягнутиме в свою сторону, нам буде набагато тяжче добитися перемоги. Тому таке рішення має бути прийнято спільно політичними партіями”, - сказав Кличко.

Як відомо, у мережі Facebook поширюється пропозиція громадських активістів у неділю, 29 грудня зібратися біля станції метро «Героїв Дніпра» та звідти пішою ходою рушити до Межигір’я.