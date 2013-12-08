Міліція взяла під охорону Межигір'я після погроз опозиції його заблокувати

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на керівника прес-служби обласної міліції Миколу Жуковського.

Раніше опозиція в неділю пообіцяла заблокувати резиденцію Януковича, якщо він протягом 48 годин не відправить уряд Миколи Азарова у відставку.

Перед цим суд заборонив проведення акцій біля Межигір'я.

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«Резиденція охороняється і підступи до резиденції теж. На тій вулиці, на якій за рішенням суду заборонено проводити акції, перебувають співробітники міліції», - сказав Жуковський в неділю. При цьому він не зміг уточнити кількості співробітників міліції, які охороняють резиденцію.

Нагадаємо, зараз на Майдані Незалежності відбувається багатотисячне Народне віче, на якому, зокрема, було прийнято рішення розширити периметр блокування урядового кварталу.