У міліції стверджують, що киянин помер від пневмонії, а не через побиття "Беркутом"

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

«Сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію під назвою «41-річний Павло помер після того, як 18 грудня його побив "Беркут"». Ця інформація не відповідає дійсності. Причиною смерті чоловіка, за висновком судово-медичного експерта, стала двостороння пневмонія легенів», - заявили в міліції.

Як зазначають у Відділі зв’язків з громадськістю, «зі слів його дружини, 18 грудня цього року по дорозі додому на чоловіка напали троє невідомих, усі одягнуті у чорний одяг».

19 грудня йому стало погано, дружина викликала "швидку". Лікарі запропонували госпіталізацію, однак чоловік відмовився.

20 грудня чоловік все ж таки звернувся до лікарні № 17. Проте на пропозицію стаціонарного лікування знову відповів відмовою, зазначається в повідомленні.

В подальшому стан його здоров’я погіршився, і вдень 21 грудня була викликана швидка медична допомога, яка доправила чоловіка до лікарні, додали в міліції.

До правоохоронних органів надійшло повідомлення від лікаря лікарні №17 про те, що до медзакладу доставили чоловіка з легкими тілесними ушкодженнями. Ця інформація була внесена до Єдиного обліку Шевченківського райуправління. В подальшому було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, зазначили у ВЗГ.

«Проте після обстеження чоловіка в лікарні №17 лікарі направили його до терапевтичного відділення лікарні № 12, так як окрім незначних тілесних ушкоджень, діагностували в нього гостре запалення легенів.

Згодом самопочуття чоловіка значно погіршилося, його перевели до реанімації, де 23 грудня він помер», - повідомили у київському главку міліції, підкресливши, що «експертиза підтвердила, що у чоловіка була двостороння пневмонія легенів, що і стало причиною смерті».

Як повідомили сьогодні деякі ЗМІ, у столичній лікарні днями помер учасник Євромайдану, киянин Павло Мазуренко, якого жорсткого побили співробітники спецпідрозділу "Беркут".

Зокрема, як написав у Facebook знайомий загиблого Сергій Сиротенко, "18 грудня в Києві міліція жорстоко побила мого знайомого, Мазуренка Павла (41 рік, дружина, 7-річний син). Як він сказав наступного дня товаришу по телефону – "за Майдан".

Як пише чоловік, наряд "Беркуту" перестрів Мазуренка по дорозі додому, зупинили, запитали документи. Замість документів була ксерокопія, з цього зробили висновок – приїхав на Майдан.

"Зі словами "Как нам надоел ваш Майдан" троє "беркутівців" жорстоко побили Павла і залишили на вулиці. Він сам добрався додому. Дружина викликала "швидку", – зазначив знайомий Мазуренка.

"Через два дні він помер в реанімації 12-ї лікарні на Підвисоцького", – додав він.

Пізніше правоохоронці спростували інформацію про смерть активіста Євромайдану Мазуренка внаслідок побиття його бійцями "Беркута" 18 грудня у Києві.

Зокрема, як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, 18 грудня у Святошинському районі столиці між Мазуренком і співробітниками приватної охоронної фірми, яка надає послуги охорони Торговому будинку "Колібріс" на вулиці Гната Юри, стався конфлікт, який переріс у бійку.

"Внаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження. До швидкої він не звертався - її викликали для нього родичі, коли той повернувся додому і відчув себе зле. Врятувати життя медикам, на жаль, не вдалося", - зазначили у правоохоронних органах.