У лікарні помер чоловік, побитий правоохоронцями за Євромайдан у Києві

"18 грудня в Києві міліція жорстоко побила мого знайомого, Мазуренка Павла (41 рік, дружина, 7-річний син). Як він сказав наступного дня товаришу по телефону – "за Майдан", – написав Сергій Сиротенко у Facebook.

За його словами, наряд "Беркуту" перестрів його по дорозі додому і запитали документи.Замість документів у чоловіка була ксерокопія, правоохоронці з цього зробили висновок - приїхав на Майдан, паспорт забрали "старші", зазначив Сиротенко.

"Зі словами "как нам надоел ваш Майдан" троє беркутівців" жорстоко побили Павла і залишили на вулиці. Він сам добрався додому. Дружина викликала швидку. Приїхали, запропонували везти в лікарню. Павло відмовився, бо дорого, думав обійдеться. Але не обійшлося. Через два дні він помер в реанімації 12 лікарні на Підвисоцького. В лікарню прийшов капітан Шевченківського РОВД, бо в історії хвороби було записано - побитий на Майдані. Взяв покази у дружини Лесі. Та сказала про всі обставини смерті. Тіло направили на судмед експертизу", - наголошує чоловік.

Він також повідомив, що сьогодні судмедексперти встановили померлому діагноз - "пневмонія".

"Леся - в шоці. "Убили людину і списали на пневмонію". Звернулися в юридичну допомогу Майдану - чекаємо допомоги..., - сказано на сторінці Сиротенко у Facebook.