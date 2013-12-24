Ходорковський переріс банальну пристрасть колекціонування грошей - відкритий лист Тимошенко

Про це сказано в переданому агентству УНІАН публічному листі Тимошенко Ходорковському.

«Мені здається, - пише Тимошенко, - що розумію деякі емоції, які він зараз відчуває. Політичні в‘язні, як і люди, що пережили клінічну смерть, переживають по той бік реальності дуже схожі відчуття і повертаються звідти зміненими, з незрозумілими для багатьох відхиленнями від домінуючих у суспільстві цілей і норм. Я точно знаю, що Михайло Ходорковський не відчуває захвату фізичною свободою. Політичні в'язні, перебуваючи в неволі, за невідомими законами виробляють таку кількість внутрішньої свободи, що нею можна тричі заповнити світ. Не захват фізичною свободою його зараз переповнює, а неземна любов до своєї сім'ї - з гірким присмаком провини перед нею. А ще - подяка тим, хто в нього вірив і за нього боровся всі ці довгі роки, яка швидко переплавляється у відповідальність перед ними».

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«А головне, і я в цьому твердо упевнена, що у Михайла Ходорковського з'явилося особливе натхнення спробувати зробити світ менш жорстоким і справедливішим для багатьох. Немає сумнівів, що він вже давно переріс банальну пристрасть колекціонування грошових знаків», - зазначила Тимошенко.

Вона висловила віру в те, що «звільнення Михайла Ходорковського подарувало світові сильного, інтелектуального, морального воїна, який хоч трохи, але зможе разом з іншими наблизити людство до любові і співчуття».

Тимошенко також написала: «Дорогий Михайле, будьте вільним і успішним на цьому шляху».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Президент РФ Володимир Путін підписав указ про помилування Ходорковського.

22 грудня на прес-конференції в Берліні Ходорковський ви словив сподівання, що Президент України Віктор Янукович звільнить Тимошенко. «Бажаю швидкого звільнення для Юлії Володимирівни. Сподіваюся, що Президент Янукович, який часто спілкується з Президентом моєї країни, візьме з нього приклад в цьому питанні – звільненні політв'язня», – сказав Ходорковський. У той же час він не став коментувати політичну ситуацію в Україні.