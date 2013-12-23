Правозахисники назвали звільнення політв’язнів у РФ передолімпійським піаром

Як заявив директор програм Європи й Середньої Азії цієї організації Джон Далг’юзен, звільнення підприємця Михайла Ходорковського, учасниць гурту Pussy Riot Марії Альохіної й Надії Толоконникової, а також кількох затриманих у «болотній справі» «треба розглядати не як щирий акт милосердя, але як політично вигідний крок напередодні Олімпійських ігор у Сочі».

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, ці звільнення – «ще один крок до політизації правосуддя в Росії», який «не має затінити більшої правди – що протягом минулого року сталося значне скорочення простору, де дозволені критичні й незалежні голоси».

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«Ті, кого звільнили, були ув’язнені тільки за висловлення їхніх думок. І хоча вони зараз вільні, звинувачення проти них лишаються. Амністія – не заміна дієвій системі судочинства», – наголосив представник Amnesty International.

Сьогодні в Росії звільнили за амністією, оголошеною минулого тижня, обох ув’язнених учасниць російського жіночого феміністського панк-гурту Pussy Riot Толоконникову і Альохіну, а наприкінці минулого тижня був помилуваний президентом і звільнений із колонії опальний російський підприємець Ходорковський. Крім того, амністія має стосуватися частини фігурантів так званої «болотної справи», що стосується подій на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року, напередодні інавгурації Володимира Путіна на третій термін на посаді президента Росії – тоді масова опозиційна демонстрація переросла в сутички з поліцією.