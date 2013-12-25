Саакашвілі упевнений, що незабаром знову зможе відвідати Україну

"На жаль, мабуть, в найближчі тижні у мене не буде можливості відвідати мою другу батьківщину - Україну, але моє серце і моя душа будуть з моїми українськими братами і сестрами, які борються за свою незалежність, свою свободу і їх заслужене європейське майбутнє", - написав Михайло Саакашвілі на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Про це повідомляє «Новости-Грузия».

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При цьому він упевнений, що незабаром у нього все ж буде можливість відвідати Київ.

"Я упевнений, що скоро знову побачу їх, у красивому і вільному місті Києві, для того, щоб відзначити їх демократичну перемогу", - відзначив Саакашвілі.

Як повідомлялося, Саакашвілі на початку грудня відвідав Київ і висловив солідарність Євромайдану. Він прибув до України у складі групи європейських парламентаріїв і виступив на мітингу прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності.

Українські ЗМІ у вівторок, 24 грудня повідомили, що МЗС і Служба безпеки України задовольнили запит депутата від Партії регіонів Олега Царьова про заборону на в'їзд у країну 36 осіб, серед яких екс-Президент Грузії Саакашвілі.

У списку Царьова є громадяни США і країн Євросоюзу. За даними ЗМІ, усі вони підозрюються у "консультаціях опозиції щодо дестабілізації ситуації в країні". В українській опозиції чекають у відповідь реакції стосовно Партії регіонів з боку Європи і США.

Тим часом, очільник МЗС України Леонід Кожара сказав, що не одержував запит, і більш того зовнішньополітичне відомство не має права вводити подібну заборону.

За словами міністра закордонних справ України, українське законодавство визначає, що рішення про заборону в'їзду до України ухвалюють СБУ, МВС, Державна прикордонна служба України і Державна служба міграційного контролю.