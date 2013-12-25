СБУ: заборона 36 іноземцям в'їжджати в Україну введена не через список Царьова

Служба безпеки України в листопад-грудні цього року відповідно до п. 1 ст. 13 Закону «Про правовий статус іноземців» в інтересах забезпечення національної безпеки України прийняла рішення щодо тимчасової заборони в’їзду в Україну ряду іноземних громадян.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«Останнім часом у засобах масової інформації висловлюються припущення щодо прийнятих Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну окремим іноземним громадянам начебто згідно з певним «списком»… Рішення стосовно кожної особи приймалося окремо, а не за т.зв. «списком», який розповсюджують ЗМІ», - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додають, що рішення про заборону в’їзду іноземним громадянам та особам без громадянства на територію України є одним із інструментів забезпечення державою захисту свого суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, і що такі рішення прийняті у відповідності із чинним законодавством України, зокрема, Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про основи національної безпеки України».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на газету "КоммерсантЪ-Украина", народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов стверджує, що МЗС та СБУ задовольнили його запит про заборону в'їзду в Україну 36 особам, серед яких колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі, громадяни США і країн ЄС.

У запиті Царьов написав: "Викликає цілком резонні побоювання почастішання візитів зарубіжних політтехнологів і фахівців із протестної активності, чия діяльність перетворюється на загрозу національній безпеці". До документа він додав список "осіб, які в рамках консультативної роботи опозиції" отримують можливість реалізувати "політичні інтереси інших країн".

Пізніше в МЗС сказали, що не коментуватимуть інформацію про заборону в'їзду в Україну 36 іноземцям.

«МЗС немає в переліку відомств, які мають право заборонити іноземцям в'їзд в Україну, і тому ми це не коментуємо», - зауважили в МЗС.