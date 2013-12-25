Яценюк передав Пшонці флешку відеореєстратора автомобіля Чорновіл

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк повідомив журналістам після зустрічі з генпрокурором.

“Я передав тільки флешку з відеореєстратора. Сам відеореєстратор ми поки не маємо віддавати, тому що він може там (у Генпрокуратурі — УНІАН) зникнути”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновіл.

Міліція у зв’язку з побиттям Чорновіл відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.