Активісти пікетують будівлю МВС через побиття Чорновіл

Активісти сьогодні зранку почали пікетувати будівлю МВС через побиття журналістки, активістки Євромайдану Тетяни Чорновіл.

Як повідомляється в спеціально створеній групі в Facebook, "в останні дні з'являється все більше повідомлень про напади та серйозний фізичний тиск на активістів Євромайдану по всій Україні. Спочатку бандити знищували транспорт, тепер вони стали знищувати людей».

«24 грудня був порізаний активіст в Харкові, в ніч на 25 грудня піддалася нападу Тетяна Чорновіл. Невідомі на джипі підрізали її машину, витягли і жорстоко побили", - йдеться в повідомленні.

Ініціатори пікету підкреслюють, що є й інші схожі випадки по всій Україні. "Спочатку вони били "Беркутом", тепер б'ють руками тітушок! Не можна далі мовчати! Міністр Захарченко і все МВС мають відповідати за зростання криміногенної обстановки. Тому вранці 25 грудня приходимо всі на пікетування МВС", - повідомляють організатори пікету.

Як відомо, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

Народний депутат Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook пише, що зберігся запис відеореєстратора з машини Чорновіл. Зараз він вивчається у штабі Майдану. “Попередньо: нападників було троє, марка і номер машини зафіксовані, номер такий у базі даних є... Думаю, генерал Віталій Ярема як професіонал карного розшуку розбереться швидко, принаймні швидше міліції...”, - наголосив Гриценко.