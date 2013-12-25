У МОЗ назвали суми, витрачені на безкоштовне лікування хворих з рідкісними захворюваннями

Про це йдеться у повідомлені прес-служби Міністерства охорони здоров’я.

За її словами, цього року міністерство вперше закуповувало ліки за державні кошти для людей, хворих на рідкісні хвороби. Зокрема, для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз, закуплено медпрепаратів на 40 млн грн, на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму – на 10 млн грн, ювенільного ревматоїдного артриту – на 16,8 млн грн.

Також у 2013 році вперше фінансувалася закупівля лікарських засобів для хворих на мієлоїдний лейкоз (64 млн грн), вірусний гепатит С (22,2 млн грн), вірусний гепатит В (11,1 млн грн), поінформувала Довганич, додавши, що за новими напрямами забезпечення ще було витрачено 922 млн грн на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги та 22 млн грн на технічне забезпечення маршрутизації для екстреної медичної допомоги.

Загалом, на нові закупівлі цього року було витрачено 1 109,7 млн грн, сказала представник МОЗ.