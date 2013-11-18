МОЗ закупило «швидкі» за цінами нижче середньоринкових - держексперти

Такий висновок був зроблений за підсумками незалежної оцінки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін'юсту України та ДП «Зовнішторгвидав України» Мінекономрозвитку України.

«За загальними висновками експертних установ встановлено, що ціна автомобіля швидкої медичної допомоги залежить від комплектації та якості обладнання. Отже, на ринку сформувалися різні ціни на автомобілі. Коливання цін відзначаються і в секторі державних закупівель», - зазначила начальник управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель МОЗ України Галина Довганчин.

За даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін'юсту України, сьогодні на ринку на автомобілі швидкої допомоги типу А2 (на базі ГАЗ 32313) є пропозиції в ціновому діапазоні 383 167 - 481 167 гривень. МОЗ закупило такі автомобілі за 475 000 гривень за одиницю.

Що стосується «швидких» типу В (на базі Peugeot Boxer), то цінова пропозиція на ринку коливається від 640 667 гривень до 689 852 гривень за одиницю. МОЗ за результатами тендеру заплатить за аналогічні автомобілі швидкої допомоги 649 000 і 649 500 гривень. Вартість «швидких» типу С (реанімобіль) сьогодні становить 837 000 - 932 628 гривень. Міністерство заплатить за дані автомобілі 844 тис гривень за одиницю.

Також ДП «Зовнішторгвидав України» Мінекономрозвитку України» провело моніторинг аналогічних закупівель АСМП за період з 2012 по жовтень 2013 року, як регіонах, так і на центральному рівні. За даними цього дослідження, «швидкі» типу А2 закуповувалися за цінами до 588 000 гривень, а при закупівлях машин типу В ціни доходили до 818 000 гривень. За реанімобіль (тип С) могли заплатити 1млн 275тис гривень за одиницю. Таким чином, попередні закупівлі обходилися державі та місцевим бюджетам на 25-50% дорожче. Дослідження свідчать, що МОЗ закупив автомобілі швидкої допомоги за цінами нижче середньоринкових. І це при тому, що вимоги до карет швидкої допомоги і медобладнання в них були суттєво посилені. У нові «швидкі» буде встановлюватися медичне обладнання виключно провідних світових виробників: Іспанії, Італії, США, Японії, Великобританії, Німеччини, Угорщини, Сінгапуру, Кореї, а також України.