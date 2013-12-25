Украінця з судна «Арктик Санрайз» амністовано і він скоро повернеться додому

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«За інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, 25 грудня 2013 р. громадянину України Руслану Якушеву, члену екіпажу судна «Арктік Санрайз», компетентними органами РФ вручено постанову про припинення кримінального переслідування внаслідок акту амністії», - йдеться в повідомленні.

На цей час Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі надає Якушеву сприяння у його якнайшвидшому поверненні на Батьківщину, додали в МЗС.

При цьому в Департаменті інформполітики підкреслили, що з моменту затримання громадянина України Якушева у складі екіпажу згаданого судна українське зовнішньополітичне відомство послідовно відстоювало позицію щодо його невинуватості. Керівник Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі був особисто присутній на судових засіданнях під час розгляду справи Якушева з метою надання йому консульсько-правової допомоги, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, активісти «Грінпіс» у середині вересня спробували з судна «Арктік Санрайз» піднятися на нафтоплатформу «Прирозломна» в Печорському морі для проведення акції проти видобутку вуглеводнів в Арктиці.

Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна екологів Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку. Всі 30 затриманих були арештовані, а пізніше відпущені під заставу, зокрема член екіпажа судна «Арктік Айс» громадянин України Руслан Якушев. Після акції на «Прирозломній» було порушено кримінальну справу про піратство, проте потім статтю було змінено на «хуліганство».