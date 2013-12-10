Кок "Арктік Санрайз" Якушев має бути повністю виправданий - МЗС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Наш громадянин зараз перебуває на свободі. Руслан Якушев був випущений під заставу. Ми привітали це рішення, але звичайно, що кінцевим рішенням, яке задовольнить українську сторону, буде повне виправдання нашого громадянина”, - сказав Перебийніс.

На тему: Українцю з судна Arctic Sunrise пред'явлено звинувачення у хуліганстві

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня у Печорському морі активісти «Грінпіс» спробували піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф", щоб провести акцію проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня на борт судна екологів Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Судно під прапором Нідерландів відбуксирували до Мурманська, а активістів заарештували за звинуваченням у піратстві. Пізніше справу перекваліфіковували на статтю "хуліганство".

20 листопада суди Санкт-Петербурга відпустили під заставу в 2 млн рублів для кожного 17 активістів «Грінпіс» із судна Arctic Sunrise, зокрема його капітана Пітера Вілкокса.

21 листопада Приморським районним судом Санкт-Петербурга було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу та звільнення Якушева з-під варти під заставу у 2 млн рублів.