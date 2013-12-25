49,7% українців готові вийти на вулиці з протестом у разі погіршення умов життя (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень “Соціс” та Соціологічною групою “Рейтинг”, які були представлені сьогодні на прес-конференції.

У свою чергу 28,5% українців готові терпіти матеріальні й інші труднощі заради збереження порядку в країні. Ще 21,8% не визначились зі своєю відповіддю на це питання.

На думку більшості опитаних, громадянська активність населення (Майдан) може вплинути на ситуацію, що склалася зараз в країні. При цьому 41,3% вважають, що значною мірою може вплинути і 29,8% - не значною мірою. Водночас майже кожен п'ятий опитаний (18%) вважає, що громадянська активність населення зовсім не вплине на ситуацію в державі. Ще 11% не визначилися з даного питання.

Крім того, 42% опитаних позитивно ставляться до того, що в Києві та в багатьох містах України після непідписання Угоди про асоціацію з ЄС люди вийшли на вулиці та організували мітинги. 35,6% опитаних мають негативне ставлення до цього, 15,4% - нейтральне, ще 7% - не визначились зі своєю відповіддю або їм байдуже до цього.

44,7% опитаних негативно ставляться до того, що в ході цих протестів блокуються адміністративні споруди. Позитивно ставляться 24,9% опитаних, нейтрально 15,4%, ще 11,8% не визначились зі своєю відповіддю або їм байдуже до цього.

Разом з тим переважна більшість опитаних (73,6%) негативно ставляться до розгону мітингу в Києві спецпідрозділом “Беркут” в ніч на 30 листопада. Позитивно ставляться до цього лише 9% опитаних, нейтрально - 11,2%, ще 6,2% - не визначились зі своєю відповіддю або їм байдуже до цього.

Крім того, у заходах на підтримку діючої влади на момент проведення опитування брали участь 0,5%, ще 3,5% були готові взяти в них участь. Також 12% опитаних зазначили, що підтримують мітинги на підтримку влади, але не готові брати в них участь. Натомість 75,8% опитаних не підтримують такі заходи, ще 8,1% - не визначились із відповіддю.

З іншого боку в заходах, які спрямовані проти чинної влади, на момент проведення опитування брали участь 5,7% опитаних. Ще 17,5% були готові взяти участь у таких мітингах та демонстраціях. Кожен п'ятий опитаний (21,6%) підтримує такі мітинги, але не готовий брати в них участь.

Разом з тим майже половина опитаних (47,6%) не підтримують ці заходи. Ще 7,7% не визначились зі своєю відповіддю.

Дослідження проводилось з 7 по 17 грудня цього року. Всього опитано 3200 респондентів, статистична похибка вибірки не більше 1,8%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, яке проводилось у березні 2013 році, на вулиці з протестом були готові вийти 49% українців.