Майже половина українців готова вийти на вулицю, якщо стане гірше (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 6 березня 2013 року.

Частка тих, хто вважає, що в разі значного погіршення умов життя потрібно вийти на вулицю з протестом (49,0%) є помітно більшою, ніж частка тих, хто дотримується точки зору, що краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку (26,8%).

32,7% опитаних допускають власну участь в санкціонованих мітингах та демонстраціях (дають відповідь «упевнений, що візьму в них участь», або «скоріше за все, візьму участь»), 16,9% – у страйках, 16,7% – у несанкціонованих мітингах та демонстраціях, 13,4% – у бойкоті рішень органів влади, 9,0% – у блокуванні руху на дорогах та залізницях, 4,3% – у вуличних заворушеннях, 4,0% – у створенні незалежних від Президента та уряду збройних формувань.

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Найчастіше як можливі причини участі в акціях протесту респонденти називають «значне підвищення цін на найнеобхідніше» (34,4%), «невиплату зарплат» (29,0%), «протест проти масового скорочення робочих місць на якомусь підприємстві або в якійсь галузі» (24,5%), протест проти свавілля місцевої влади (23,3%), «низький рівень заробітної плати» (22,6%), «захист прав людей, чиї права були порушені» (20,9%).

**** Всього було опитано 2010 респондентів. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.