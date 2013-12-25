В ОБСЄ стурбовані безпекою журналістів в Україні після побиття Чорновіл

"Не можна миритися з нападами на журналістів і не повинно бути безкарності для порушників", - йдеться у заяві Міятович, опублікованій на сайті організації, штаб-квартира якої знаходиться у Відні.

"Я вітаю той факт, що Президент Янукович засудив напад, і закликаю владу провести швидке та всебічне розслідування для покарання винних", - додала Міятович.

Вона також закликала українську владу поліпшити стан справ з безпекою журналістів в Україні, "яка, на жаль, погіршилась в останні тижні".

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновіл.