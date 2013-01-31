ОБСЄ вітає вирок у справі Гонгадзе й закликає шукати замовників злочину

Про це йдеться в її заяві.

«Нарешті, після 12 довгих років страждань і невизначеності для сім'ї, друзів і колег Гонгадзе, правосуддя восторжествувало. Але ті, хто замовив цей злочин, залишаються на волі», - вважає представник ОБСЄ.

За словами Д.Міятович, необхідно ще багато чого зробити для того, аби «розірвати порочне коло безкарності тих, хто провокує насильство стосовно журналістів в Україні та за її межами».

На цю тему: Пукач: Запитайте про мотив убивства в Литвина і Кучми

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, що подаватиме апеляційну скаргу на вирок О.Пукачу, оскільки вважає, що суд не повною мірою встановив мотиви вбивства Г.Гонгадзе.

Після оголошення вироку О.Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть Леонід Кучма і Володимир Литвин.

У відповідь на запитання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, О.Пукач заявив: «Він буде зрозумілий тільки тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».

У короткому коментарі журналістам після судового засідання О.Пукач сказав: «Я все розповів під час слідства і під час суду, але правду в цьому суді хотів знати тільки Федур (адвокат матері убитого журналіста Лесі Гонгадзе – УНІАН). Ні Мельниченко з Америки, ні Піскун, а саме Федур. Тому запитайте про мотив (вбивства Г.Гонгадзе - УНІАН) у Литвина і Кучми».