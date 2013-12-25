Янукович пообіцяв виплатити зарплати київським бюджетникам

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Анатолієм Голубченком та заступником Київського міського голови - секретарем Київради Галиною Герегою. Під час зустрічі було обговорено питання виплат зарплати працівникам бюджетної сфери Києва.

«Ми вийдемо з цієї ситуації. Заспокойте керівників підприємств, хто займається й несе відповідальність за своєчасні виплати. Ми зробимо все, щоб ці виплати були зроблені своєчасно. Незважаючи на ці перешкоди, які є, ми зобов'язані це питання вирішити», - сказав Янукович.

За даними прес-служби, після завершення зустрічі Герега підкреслила, що на засідання Київради 24 грудня було заплановано розгляд п'яти дуже важливих соціальних питань щодо змін до бюджету і програми соціально-економічного розвитку, які стосувалися виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, транспортникам, а також надбавки вчителям і працівникам медичної галузі.

«Не вдалося нам провести ці питання тому, що представники від опозиційних сил нам зірвали пленарне засідання. Я вимушена була його закрити. Ми розглянули тільки перше питання порядку денного», - сказала секретар Київради.

«Ми б'ємо тривогу і вимушені були звернутись до Президента України. Він дуже оперативно відреагував, за що ми йому вдячні, і сьогодні відбулася зустріч», - зазначила вона. «Під час зустрічі ми обговорювали питання, яким чином можна буде ці надбавки і заробітні плати виплатити, тому що до цього дня ми саме такі бюджетні питання вирішували лише прийняттям рішення на сесії Київської міської ради», - додала Герега.

«Президент нас підтримує, безперечно, тому що кияни не можуть бути заручниками політичної ситуації», - наголосила секретар Київради.

За її словами, кожна політична сила має право на свої уподобання, але коли від цього страждають сотні тисяч киян, це не є справедливим по відношенню до них. «Напередодні свят ці люди тих святих професій, які працюють, які виховують наше підростаюче покоління, - вони не мають бути обмежені у своїх правах. І Президент дав доручення Кабінету міністрів, прем'єр-міністру, щоб вирішити питання саме з цими соціальними виплатами», - повідомила Герега.

«Як жінка я хочу ще сказати, що не знаю, яким чином мені достукатися до політиків. І вчорашній день ще раз підтвердив, як чоловіки ставляться до жінок. Я все ж таки головуюча на пленарному засіданні, і який тиск саме від політиків, від чоловіків я вчора витримала», - сказала вона. Герега підкреслила, що це свідчить про відсутність політичної культури.

Водночас Голубченко зазначив, що зрив учорашнього засідання Київради став причиною зустрічі з Президентом. «Ми проініціювали і попросили зустрітися, і Президент настільки оперативно відреагував, що дає нам можливість все ж таки завершити вирішення цього дуже важливого питання», - сказав Голубченко.

«Я ніколи не займався великою політикою, насправді все своє життя займався господарством. Я прекрасно розумію, що сьогодні для киян потрібно подавати тепло, гарячу воду, холодну воду, вивозити сміття, дати їм можливість проїхати по місту, купити собі подарунки на Новий рік. Вони сьогодні не можуть проїхати. Ми як влада повинні зробити все можливе, щоб вони нормально почувалися у столиці, в місті Києві, де врешті-решт працює Верховна Рада, всі політики, Адміністрація Президента, Кабмін, вся влада. Ми відповідальні перед киянами», - наголосив перший заступник голови КМДА.

«Європейці так себе не ведуть. Те, що роблять політики, особливо такі як партія «Свобода», партія «УДАР», партія «Батьківщина» - вони взагалі забули, для чого вони існують як політики. Вони не умови створюють для людей, а створюють умови для захоплення влади. Все роблять - чим гірше, тим краще. Я б до них звернувся - дайте, будь ласка, киянам нормально жити, дайте нам управляти господарством, дозвольте нам створити умови для киян, для столиці», - сказав Голубченко.

«Президент прийняв нас, почув і дав відповідні доручення. Ми, вийшовши з Адміністрації, поїдемо вирішувати всі ці питання. Безумовно, найпростіше було б прийняти вчора на сесії рішення, але ж тепер нам потрібно йти іншим шляхом. Він довший, він складніший, вимагає деяких рішень на Кабінеті міністрів. Тому я вибачаюся перед киянами, але точно буде затримка по виплатах, і ні сьогодні, ні завтра ми не зможемо цього зробити. Під загрозою це питання», - сказав перший заступник голови КМДА. Він повідомив, що завдяки дорученням Президента влада не допустить невиплат киянам.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Герегазакрила сесію Київради через 10 хвилин після відкриття. До зали у будівлі Солом’янської райдержадміністрації, де проводилось засідання, зайшли близько 20 народних депутатів від “Свободи” і “Батьківщини” та вимагали пояснити, чому їх не пускали на засідання. Депутати не розглянули жодного питання порядку денного. Вони встигли лише взяти за основу цей порядок.

Герега заявила, що через зрив сесії Київради бюджетники міста (медики та освітяни) не зможуть отримати муніципальні надбавки за останні місяці цього року, а працівникам “Київпастрансу” не буде виплачено борг по зарплаті.