Герега: Бюджетники залишаться без надбавок, а "Київпастранс" не виплатить борги по зарплатах

Секретар Київради Галина Герега заявляє, що через зрив сьогоднішнього засідання сесії Київради бюджетники міста (медики та освітяни) не зможуть отримати муніципальні надбавки за останні місяці цього року, а працівникам “Київпастрансу” не буде виплачено борг по зарплаті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герега сказала на брифінгу після закриття сесії Київради.

“Ми сьогодні хотіли проголосувати про соціальні рішення. 130 млн - все, їх немає. Вони не будуть розподілені на заробітні плати. Тому що це рішення не буде прийнято до кінця року і використати їх в наступному році ми не можемо”, - сказала Герега.

За її словами, цього року навряд чи ще буде проводитись засідання Київради, оскільки немає відповідних умов організувати нормальну роботу депутатів. “Я закрила сьогодні сесію. Я не буду в таких умовах проводити сесію”, - сказала секретар Київради.

Герега не виключила, що тепер бюджетники можуть вийти на Майдан, не отримавши своїх грошей, і, за її словами, можуть виникнути проблеми в роботі міського транспорту. Але при цьому вона додала: “Ми їх сьогодні не змогли захистити. Але це не моя вина і не вина депутатів Київради”.

“Зірвати сесію, де розглядаються соціальні питання, я вважаю, що це є склад злочину... Я не очікувала на такий розвиток подій. Я дуже хвилююся за тих людей, які не отримають зарплату і надбавки... Які б політичні уподобання не були, політичні сили, я вважаю, не мали права це зробити сьогодні - працювати проти киян”, - заявила Герега.

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За її словами, вона готова працювати й організувати роботу Київради у будь-який момент, але для цього потрібні відповідні умови. На переконання Гереги, треба сідати за стіл переговорів і шляхом компромісу звільняти приміщення Київради та КМДА і працювати там. Герега підкреслила, що не давала сьогодні жодних вказівок закривати двері зали, де проходило засідання Київради.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням Гереги від 23 грудня було призначено на 24 грудня засідання сесії Київради. У розпорядженні йшлося про те, що Київрада збирається “враховуючи винятковість термінового розгляду нагальних питань з метою забезпечення життєдіяльності господарського комплексу міста Києва”.

Герега пояснила, що депутати мають вирішити невідкладні господарські й фінансові питання, пов’язані з виконанням соціальних гарантій та забезпеченням розвитку міста. Так, за її словами, зміни до бюджету та Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2013 рік стосуються виділення 130 млн грн на зарплати працівникам бюджетних установ. Ці кошти місто отримало у вигляді дотації з державного бюджету. 58,1 млн грн депутати планують спрямувати на виплату надбавок працівникам закладів освіти та охорони здоров’я.

Проте Герега закрила сьогоднішню сесію Київради через 10 хвилин після відкриття. До зали в будівлі Солом’янської райдержадміністрації, де проводилось засідання, зайшли близько 20 народних депутатів від “Свободи” і “Батьківщини”. Вони вимагали пояснити, чому їх не пускали на засідання. Трибуна, на якій перебувала Герега, була оточена представниками ЗМІ і народними депутатами.

Депутати не розглянули жодного питання порядку денного. Вони встигли лише взяти за основу цей порядок.

У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики влади. 1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю КМДА, де перебувають досі. Там розгорнуто штаби мітингувальників.

Деякий час після входження мітингувальників у приміщення Київради і КМДА чиновники ще працювали у своїх кабінетах, але згодом були переведені на робочі місця у приміщення райдержадміністрацій та інших підрозділів влади міста.